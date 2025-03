Culture and wine - un nou concept oferit satmarenilor la Muzeul Judetean

Culture and wine - un nou concept oferit satmarenilor de Muzeul Judetean Satu Mare si Zazou Events and More. Astfel, satmarenii sunt invitati in saloanele expozitiei "Maria Tanase. Suflet romanesc" sa asculate povesti despre inegalabila "Pasare maiastra" a folclorului romanesc si despre vinuri alese cu mare grija din podgoriile satmarene."Va asteptam vineri, 21 martie, de la ora 17.00, la o seara de cultura cu iz de vin si muzica buna!", spun organizatorii.Evenimentul "Culture and wine " ... citește toată știrea