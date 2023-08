Nerespectare tehnologiei, netratarea corespunzatoare a semintelor, semanarea ani la rand a porumbului pe aceeasi parcela, sunt doar cateva din motivele care conduc la aparitia daunatorului porumbului Diabrotica virginifera.Detinem informatii potrivit carora, in unele zone ale judetului Satu Mare si-a facut simtita prezenta acest daunator in lanurile de porumb. Pagubele pot fi mari, in functie de intensitatea atacului. Nu am facut o harta a localitatilorin care exista daunatori, dar este sigur ... citeste toata stirea