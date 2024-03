Cum era prezentat Hurezu Mare de catre cronicarii vremii, cu mai bine de trei secole in urma

In revista Foaie pentru minte, inima si literatura nr. 6 din 11 februarie 1853, p. 1-3, cronicarul Moise Sora Noac, paroh in Hurezu Mare, judetul Satu Mare, a publicat pentru prima data o lucrare in care prezinta istoricul localitatii.Carturarul Moise Sora Noac (nascut la Hateg in 1806) a fost un spirit enciclopedic, aidoma atator alti carturari romani transilvaneni ai epocii, De-a lungul intregii vieti a manifestat un interes deosebit pentru luminarea romanilor, luptand pentru impunerea ... citește toată știrea