Cum i-a abuzat preotul din Satu Mare pe cei doi minori. Detalii infioratoare: ,,Ramane intre noi si Dumnezeu"

Incepe judecata preotului din Satu Mare, acuzat ca a abuzat doi minori, in 2023 si 2024, iar in acest caz au aparut detalii infioratoare dupa audierea victimelor. Cei doi minori sunt institutionalizati si stau intr-o casa de tip familial, iar preotul a profitat de acest lucru si i-a invitat la biserica motivand ca are nevoie de ajutor pentru ,,a aranja niste carti". Dupa ce au ajuns in biserica, preotul si-a schimbat atitudinea si i-a abuzat pe cei doi minori, atingandu-i in zone intime, iar ... citește toată știrea