Potrivit informatiilor PortalSM, barbatul a fost angajat in 2015 in calitate de sofer la o firma din oras. In perioada 18.03.2016-28.05.2018, acesta a vandut ilegal cantitatea de 9.056 litri de motorina, cauzand firmei un prejudiciu de 52.389 de lei.In calitate de sofer, el trebuia sa transporte marfa spre Mateszalka, Budapesta, Miskolt, Nyiregyhaza din Ungaria, precum si Bucuresti.In fata instantei, soferul si-a recunoscut partial acuzatiile. El a spus ca oferea ocazional spre vanzare, cu ... citeste toata stirea