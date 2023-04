Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani (24 aprilie - 7 mai).In ceea ce priveste regiunea Maramures, din care face parte si judetul Satu Mare, In prima zi a intervalului se vor inregistra valori termice diurne apropiate de normalul climatologic al datei, respectiv o medie a acestora de 18...19 grade, apoi se va raci, iar in perioada 25 - 28 aprilie se vor inregistra maxime termice in jurul a 13 grade. Dupa acest interval, desi vor mai ... citeste toata stirea