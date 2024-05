CUMPLIT. Tentativa de omor in judet. Adolescenta de 17 ani, injunghiata de un barbat de 66 de ani

Tentativa de omor in judetul Satu Mare. Un barbat, in varsta de 66 de ani, din Tasnad, ar fi injunghiat o tanara, in varsta de 17 ani, care locuieste in zona de case de pe strada Petru Maior din orasul Tasnad, potrivit PresaSM.ro. Tanara a ajuns la spital cu multiple plagi injunghiate si cu o pierdere mare de sange, la fel ca si agresorul, care s-a automutilat, incercand sa isi puna capat zilelor.Surse au precizat pentru PresaSM ca agresorul ar fi pandit ca minora sa ramana singura in casa, ... citește toată știrea