Cunoasterea, trairea si marturisirea credintei crestine (77) Demers documentar realizat de pr. dr. Cristian Bolos Datoriile crestinului (1)

Viata crestina se manifesta prin implinirea "datoriilor morale si religioase". Omul nu a fost creat de Dumnezeu pentru a trai singur, ci este o fiinta sociala, traind in familie si in societate, avand, ca atare, anumite indatoriri fata de: Dumnezeu, sine, familie, semeni, patrie si Biserica.In vederea dobandirii mantuirii sufletului sau, crestinul are menirea sa implineasca "datoriile" prevazute de legile morale: 1. fata de Dumnezeu; 2. fata de sine insusi; 3. fata de semeni. Aceste datorii ... citește toată știrea