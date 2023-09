Tineretul National Liberal din Satu Mare, sub hashtag-ul #TNLSatuMare, a demonstrat sambata, 16 septembrie 2023, angajamentul lor civic prin participarea la campania nationala #LetsDoItRomania.Alaturi de Ocolul Silvic Satu Mare, District I Satu Mare si UP I Noroieni, au initiat o actiune de igienizare a rigolelor din zona Noroieni - Micula. In urma eforturilor lor, au reusit sa colecteze aproximativ 750 kg de deseuri. Aceasta campanie, parte a initiativei globale "Let's Do It World!", implica ... citeste toata stirea