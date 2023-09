Un cutremur puternic a lovit centrul Marocului in timpul noptii de vineri spre sambata, producand daune materiale semnificative in mai multe orase, insa autoritatile nu au raportat deocamdata victime, conform informatiilor furnizate de AFP.Epicentrul acestui seism, cu o magnitudine de 6,8 pe scara Richter, conform datelor furnizate de Institutul American de Geofizica (USGS), se afla in ... citeste toata stirea