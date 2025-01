D.S.V.S.A a efectuat un numar de 47 controale in exploatatii profesionale si non profesionale din judetul Satu Mare.

Rezultatele controalelor inspectorilor DSVSA Satu Mare in perioada 10.01.2025-17.01.2025, in domeniul Controlului Oficial Sanatate Animala.In aceasta saptamana medicii veterinari oficiali, din cadrul D.S.V.S.A. - Serviciului Control Oficial Sanatate si Bunastare Animala au efectuat un numar de 47 controale in exploatatii profesionale si non profesionale din judetul Satu Mare.Conform datelor, in Uniunea Europeana, evolueaza Influenta Aviara - cu focare primare sau secundare in: Cehia, Germania, ... citește toată știrea