Dan Nica cere Comisiei Europene eliminarea dependentei energetice a UE de Rusia

Dan NicaEuroparlamentarul Dan Nica, liderul Delegatiei PSD din Parlamentul European, a cerut azi comisarului european pentru Energie masuri concrete si termene precise pentru rezolvarea crizei energetice cu care se confrunta UE in conditii de iarna. "Acum se vede cat de perversa a fost politica care ne-a impins in ultimii ani sa consumam gaz din Rusia, pentru ca acum sa ni se spuna ca avem o dependenta prea mare de gazul pe care-l produce Rusia", a declarat Dan Nica, in dialogul cu comisarul ... citeste toata stirea