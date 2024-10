Dan Spataru a ajuns in Cartea Recordurilor, in Cuba, pentru aplauze timp de 16 inute si 19 secunde

Dan Spataru s-a nascut in 2 octombrie 1939 in comuna Aliman, Constanta, intr-o familie de invatatori,. Si-a petrecut copiliria in comuna natala, in Ion Corvin si la Medgidia, alaturi de sora mai Puica si a bunicilor, agricultori. Caii erau pasiunea lui de mic copil, mai tarziu a aparut o alta pasiune, mult mai puternica, aceea pentru fotbal. Dan a crescut printre povestile bunicilor si cantecelor interpretate de parintii lui. Cand avea 12 ani, mama sa a murit, iar Dan si sora lui s-au mutat la ... citește toată știrea