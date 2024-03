Dan Stoica revine la Satu Mare cu cel mai recent volum de versuri. "Lupta cu ingerul" se lanseaza la Biblioteca Judeteana Satu Mare

Biblioteca Judeteana Satu Mare organizeaza joi, 7 martie 2024, cu incepere de la ora 15:00, in Sala mare de conferinte, evenimentul de lansare a volumului de versuri "Lupta cu ingerul. Un fel de alta poezie", aparut in 2023, la Editura Marist din Baia Mare, sub semnatura scriitorului si regizorului Dan Stoica. Volumul va beneficia de exegeza celor doi reputati cercetatori si istorici dr. Marta Cordea si dr. Viorel Campean.Evenimentul se va derula in prezenta autorului si creeaza o punte de ... citește toată știrea