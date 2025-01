Dan Ursa: Cum a evoluat viata sa dupa "Survivor" si ce planuri are pentru 2025

Dupa experienta "Survivor", viata lui Dan Ursa s-a schimbat semnificativ, atat pe plan personal, cat si profesional. Potrivit unui interviu acordat celor de la Click, la scurt timp dupa intoarcerea din Dominicana, Dan a inceput sa isi construiasca un refugiu in Muntii Apuseni, investind in acest proiect o parte din castigurile sale. De asemenea, a continuat sa faca investitii imobiliare in Cluj, un oras in care locuieste impreuna cu familia sa, gasind aici linistea de care avea nevoie dupa ... citește toată știrea