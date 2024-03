Dascalul Ioann Misca implineste 90 de ani

Fostul invatator si profesor si director seoala din Tarsolt, un animator cultural de exceptie, implineste 90 de ani, la 17 martie 2024.Nascut la Tarsolt in anul 1934, 17 martie, a facut scoala primara in Tarsolt, gimnaziala la Negresti, 2 ani la Liceul Economic Satu Mare, a terminat Scoala Medie (de zece ani la Liceul Teoretic Negresti-Oas. Diferenta de liceu a facut-o la Liceul Pedagogic Sighet (1 an), Institutul Pedagogic de 3 ani de la Timisoara - Facultatea de Istorie - Geografie, ... citește toată știrea