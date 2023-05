De ce sunt medici putini la Urgente? Ne raspund chiar medicii de la Unitatea de Primire Urgente (UPU) Satu Mare. Acestia au transmis un mesaj emotionant in care explica cum s-a ajuns in aceasta situatie.Unitatea de Primire Urgente Satu Mare a intrat in sistem de avarie! Conducerea Spitalului a anuntat inca de luna trecuta, printr-un comunicat de presa, ca la Urgente va fi cate un singur medic timp de sase ore si timpii de asteptare pot creste. Intr-un mesaj postat pe pagina de Facebook a ... citeste toata stirea