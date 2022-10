De la 1 ianuarie, apa potabila s-ar putea scumpi cu 25%

Ioan Leitner la ITVTavalugul scumpirilor, in mod expres la gaze si la energie electrica, afecteaza atat mediul economic, cat si populatia care, ingrozita, asteapta primirea facturilor de utilitati, chiar daca nu vorbim acum despre perioada exclusiva de iarna.Cum agentii economici furnizori de servicii cumpara energia electrica la preturile la zi, este lesne de intuit ca acest aspect se va resimti negativ in buzunarele secatuite ale unei bune parti a populatiei. Aflat zilele trecute in ... citeste toata stirea