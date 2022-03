De la Ambasada SUA din Bucuresti catre Informatia Zilei : "Cele mai persistente cinci naratiuni de dezinformare ale Rusiei"

De multi ani, Rusia fabrica un set de naratiuni false pe care ecosistemul sau de dezinformare si propaganda le injecteaza cu perseverenta in mediul informational global. Aceste naratiuni actioneaza ca un sablon, care permite Kremlinului sa ajusteze aceste naratiuni, cu un singur element consecvent - un dispret total fata de adevar, in timp ce modeleaza mediul informational pentru a-si sustine obiectivele politice.Entitatile militare si serviciile de informatii rusesti se implica in aceasta ... citeste toata stirea