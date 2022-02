De la inceputul razboiului, 43.000 cetateni ucraineni au intrat in Romania si au iesit 20.650

Politia de Frontiera ne-a transmis o informare privind traficul la frontiera in data de 26 februarie 2022.In data de 26.02.2022, in intervalul de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania aproximativ 83.635 de persoane (crestere de 14,5% fata de ziua precedenta), dintre care 18.558 cetateni ucraineni (in crestere cu 30%).Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 8.498 cetateni ucraineni (crestere de 21,4%), iar pe la cea cu Republica Moldova au ... citeste toata stirea