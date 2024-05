De luni 27 mai incep inscrierile la crese! Ce trebuie sa stie parintii!

Primaria municipiului Satu Mare, informeaza satmarenii cu privire la faptul ca luni, 27 mai, incep inscrierile la cresele din Satu Mare. In institutiile de invatamant anteprescolar din oras sunt disponibile 189 de locuri, iar dosarele se pot depune si online pe adresa de e-mail dmc@primariasm.ro.Astfel, in perioada 27 mai-5 iunie 2024, intre orele 10.00 - 15.00, in zilele lucratoare, se primesc dosarele de inscriere la sediul Cresa Satu Mare : str.Wolfenbuttel nr.8-10. Dosarele se pot depune ... citește toată știrea