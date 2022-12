In 29 decembrie, politistii din cadrul Sectiei Politie Rurala Negresti Oas impreuna cu cei din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au identificat in trafic, pe DN 19, in localitatea Vama, un barbat, de 34 de ani, din Orasu Nou, aflat la volanul unui autoturism.In autoturismul acestuia, politistii au identificat mai multe articole pirotehnice din categoriile F2, F3 si F4. Pentru o ... citeste toata stirea