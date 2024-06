Debit mare pe Tur, la Turulung

Pericolul inundatiilor in judetul nostru nu a trecut. In sectiunile monitorizate de catre specialistii Administratiei Bazinale de Apa (ABA) Somes-Tisa, cantitatile maxime de precipitatii cazute in ultimele 24 de ore, in fiecare judet din arealul administrat, se prezinta astfel:* 39,9 litri/metru patrat la Turulung, judetul Satu Mare;* 31,8 litri/metru patrat la Lunca Ilvei, judetul Bistrita-Nasaud;* 25,5 litri/metru patrat la Mesesenii de Jos, judetul Salaj;* 18,3 litri/metru ... citește toată știrea