In data de 31 august 2023, un individ din comuna Beltiug a suferit un accident in timp ce conducea un scuter, pierzandu-si echilibrul si cazand. La momentul incidentului, serviciul de urgenta 112 a fost alertat imediat.Pacientul a fost adus de urgenta la Spitalul Judetean de Urgenta din Satu Mare. In acelasi timp, copiii barbatului au fost contactati si au ajuns la spital pentru a afla starea acestuia. Medicii le-au informat ca pacientul este intr-o stare stabila si ca i-au efectuat un ... citeste toata stirea