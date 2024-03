DEER obtine rezultate remarcabile in 2023!

Distributie Energie Electrica Romania - DEER, membra a Grupului Electrica, si-a depasit planul de investitii asumat pentru anul 2023. DEER a realizat si pus in functiune investitii in valoare de 777,1 milioane lei, reprezentand 101,7% din valoarea anuala a programului de puneri in functiune planificat pentru 2023.Veniturile DEER au crescut cu aproximativ 1 miliard de lei, respectiv 29,9%, la 4,41 miliarde lei (de la 3,39 miliarde lei in 2022), in principal din efectul generat de cresterea ... citește toată știrea