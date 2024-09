Depistat la volan, desi i-a fost suspendat dreptul de a conduce Joi, 12 Septembrie 2024

Politistii de frontiera efectueaza cercetari cu privire la un satmarean care a fost depistat conducand un autoturism, desi avea dreptul de a conduce suspendat pana in luna decembrie 2024.In data de 10 septembrie a.c., in jurul orei 22.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control pe sensul de iesire din tara, un satmarean, in varsta de 26 de ani, la volanul unui autoturism inmatriculat in Germania.La efectuarea ... citește toată știrea