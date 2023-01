Deportarea svabilor in URSS, comemorata la Satu Mare

Comemorare svabi 1In ultimele zile ale lunii ianuarie, respectiv la inceput de februarie se organizeaza o serie de triste aniversari in toate localitatile judetului nostru, unde exista, sau a existat populatie de etnie germana, comemorandu-se deportarea svabilor satmareni, dupa cel de Al Doilea Razboi Mondial la munca silnica, in fosta Uniune Sovietica.Slujbe comemorative se oficiaza in fiecare localitate care a avut de suferit in urma deportarii populatiei la munca silnica in fosta URSS, ... citeste toata stirea