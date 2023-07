Adrian Cozma PNLDin data de 4 iulie 2023, institutiile publice nu mai au dreptul sa le solicite cetatenilor obiecte de papetarie sau birotica, sa le ceara documente in format tiparit, emise tot de institutii publice, fotografii, sau fotocopii. In cazul in care este necesara o copie dupa un document, aceasta se va realiza gratuit, pe loc, iar copia legalizata a fost eliminata.Sunt cateva dintre aspectele prezentate de catre deputatul PNL, Adrian Cozma, la ultima conferinta de presa, de la ... citeste toata stirea