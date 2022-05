Deputatul Adrian Cozma (PNL): Voi solicita ministrului transporturilor investitii imediate in infrastructura de cai ferate de la Halmeu

Punctul de trecere a frontierei de stat a Romaniei cu Ucraina, pe calea ferata, in localitatea Halmeu, reprezinta una dintre principalele conexiuni si rute de transport marfuri dintre cele doua tari, iar in contextul provocarilor economice generate de conflictul militar din tara vecina, poate deveni o ruta esentiala in transportul european de marfuri.In ultimele saptamani, infrastructura feroviara din Halmeu face cu mare dificultate fata fluxului enorm de marfuri care vin din Ucraina, ... citeste toata stirea