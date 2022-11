Deputatul Adrian Cozma propune interzicerea oricarei forme de publicitate pentru cazinouri, jocuri de noroc sau pariuri

"Publicitatea stradala si audiovizuala nu trebuie sa fie un factor destabilizator al vietii noastre. Tinerii sunt foarte expusi si vulnerabili in lipsa unei educatii financiare si nu numai. Publicitatea pentru activitati privind jocurile de noroc trebuie restransa si in acest sens am depus la Camera Deputatilor o initiativa legislativa. Nu putem impanzi fatadele cladirilor cu reclame la jocuri de noroc", transmite deputatul PNL Adrian Cozma, pre;edintele Organizatiei Judetene PNL Satu Mare. ... citeste toata stirea