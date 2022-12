Deputatul Adrian Cozma: "UDMR nu are ce sa mai caute la guvernare"

Adrian Cozma conferintaDeputatul Adrian Cozma si presedintele PNL Satu Mare, Adrian Cozma sustine, printr-o postare in online, ca "UDMR nu are ce sa mai caute la guvernare".Iata declaratia acestuia:"UDMR nu are ce sa mai caute la guvernare. Liderii UDMR nu au transmis niciun fel de mesaj Romaniei, romanilor de Ziua Nationala. Nici macar unul de minima decenta, un simplu la multi ani. Nici pe pagina UDMR nu exista vreun mesaj si cred ca acest lucru ii descalifica. Cum poti pretinde ca ... citeste toata stirea