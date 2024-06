Dezastru la aeroport. Avion prabusit pe pista. Incendiu de proportii (EXERCIEsIU)

In cursul zilei de joi, 27 iunie 2024, la Aeroportul Satu Mare a avut loc un exercitiu de punere in aplicare a planurilor de urgenta si de criza, avand ca scop verificarea capacitatii de interventie a Serviciului Privat pentru Situatii de Urgenta de la nivelul Aeroportului Satu Mare, a capacitatii de interventie a persoanelor si entitatilor implicate in gestionarea situatiilor de criza (descoperirea unui bagaj abandonat suspect ca ar contine dispozitive explozive in perimetrul aeroportului), a ... citește toată știrea