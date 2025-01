Dezbaterea "Perspective didactice in predarea textelor eminesciene" - un succes al dialogului educational

Inspectoratul Scolar Judetean Satu Mare, in parteneriat cu Scoala Gimnaziala "Balcescu-Petofi" Satu Mare, a organizat miercuri, 29 ianuarie 2025, in Sala Multimedia, o dezbatere dedicata adaptarii strategiilor didactice pentru predarea operelor lui Mihai Eminescu. Evenimentul s-a desfasurat in cadrul proiectului "Identitate nationala in opera lui Mihai Eminescu" si a reunit cadre didactice, elevi si invitati speciali.Momente-cheie ale evenimentului:Discursul inaugural sustinut de prof. dr. ... citește toată știrea