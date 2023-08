Firma care se ocupa de acest proces, Coral Impex anunta ca in municipiul Satu Mare urmeaza actiuni de dezinsectie pe timp de noapte.In functie de conditii meteorologice, in perioada 21-25 august 2023, in intervalul orar 22:00-03:00 va efectua actiunea de dezinsectie pe raza domeniului public si privat al municipiului Satu Mare.Produsele utilizate pentru serviciul de dezinsectie sunt CY 10, cu o concentratie de 3% si Vectobac WG cu o concentratie de 0,563 kg in 10 l apa si sunt avizate de ... citeste toata stirea