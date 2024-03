DEZINTERES. Unul din cinci candidati a lipsit de la prima proba a simularii la Bac

In conformitate cu prevederile art. 5 din OME nr. 6760/07.12.2023, desfasurarea simularii probelor scrise la examenul national de bacalaureat, in anul scolar 2023-2024, se organizeaza in baza unei proceduri specifice care a fost transmisa inspectoratelor scolare. Din pacate, la Satu Mare, unul din cinci candidati nu s-a prezentat la examen.Luni, 04 martie 2024, s-a desfasurat simularea examenului national de bacalaureat pentru elevii claselor a XII-a si a XIII-a, la proba scrisa la ... citește toată știrea