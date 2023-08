Romania ar evolua din punct de vede al indicatorilor starii de sanatate daca s-ar introduce disciplina "Educatie pentru sanatate" in scoli, a afirmat, joi, ministrul Alexandru Rafila, transmite Agerpres."De ani de zile militez pentru dezvoltarea educatiei pentru sanatate in scoli. Daca vom gasi tot felul de pretexte ca sa amanam la nesfarsit introducerea "Educatiei pentru sanatate" in scoli, atunci vom avea o problema foarte serioasa si nu numai din punctul de vedere al intelegerii ... citeste toata stirea