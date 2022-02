Din Bangladesh in Satu Mare! Au vrut sa treaca ilegal frontiera

Politistii de frontiera satmareni au depistat in apropierea frontierei cu Ungaria patru cetateni din Bangladesh, care intentionau sa iasa ilegal din Romania, cu scopul de a ajunge intr-o tara din vestul Europei.Vineri, 18 februarie a.c., politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Satu Mare au declansat o actiune specifica pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale, in zona de responsabilitate.Astfel, in jurul orei 10.30, politistii au ... citeste toata stirea