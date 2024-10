Directia de Asistenta Sociala Satu Mare angajeaza medic primar

Directia de Asistenta Sociala Satu Mare anunta organizarea unui concurs pentru ocuparea unei functii contractuale vacante de medic primar in cadrul Cabinetului Medical Scolar Nr. 9.Astfel, depunerea dosarelor va avea loc in perioada de 30 octombrie 2024 - 12 noiembrie 2024, proba scrisa se va desfasura in data de 19 noiembrie 2024, iar interviul in ... citește toată știrea