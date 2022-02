Director DSP Satu Mare: Exista diferente majore intre numarul de decese inregistrate la DSP si cele prezentate in raportul INS

Rata mortalitatii copiilor sub un an a fost de 11,1 la mie in judetul Satu Mare, in 2020, de cinci ori mai mare decat in Bucuresti, arata un comunicat de presa al Organizatiei Salvati Copiii. Astfel, judetul nostru este pe primul loc pe tara in ceea ce priveste copiii care au murit inainte de a implini un an. Alaturi de Satu Mare in topul judetelor cu cea mai mare rata a mortalitatii infantile se afla Tulcea cu 10 la mia de copii nascuti vii si Olt cu 9,6, in timp municipiul Bucuresti este pe ... citeste toata stirea