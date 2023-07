Viktor OrbanNu doar romanii au fost sub tirul premierului ungar Viktor Orban, prezent la Universitatea Libera de la Baile Tusnad, titreaza presa din Slovacia, ci si slovacii. Desi reprezinta aproximativ zece la suta din populatia Slovaciei, comunitatea maghiara nu reuseste sa intre in Parlamentul din Bratislava.Adica nu au reprezentare parlamentara ca UDMR, care a reusit sa adune pe listele sale parlamentare toate partidele maghiare, dar si organizatiile civice. UDMR nu are niciun fel de ... citeste toata stirea