Distributie Energie Electrica Romania - Sucursala Satu Mare,cu sediul pe str. Mircea cel Batran, nr.10, jud. Satu Mare, pentru proiectul: "Racordare la reteaua electrica casa de locuit P+E+R pentru Chis Cosmin Ovidiu.", propus a fi amplasat in loc.Tasnad,str.Stefan cel Mare,nr.61/A jud. Satu Mare, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Satu Mare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru ... citește toată știrea