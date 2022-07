Divortul cu peripetii, pe masa Politiei. Ce pateste barbatul ce a scufundat masina fostei sotii

Divortul cu peripetii a ajuns pe masa Politiei, dupa ce femeia a carei masina a fost scufundata in lacul Mujdeni a sesizat Politia. Vinovatul este fostul sot ce, din razbunare, i-a scufundat femeii masina in lac.Barbatul, in varsta de 39 de ani, a fost identificat de politistii."La data de 15 iulie a.c., in jurul orelor 10.00, politistii din cadrul Sectiei Politie Rurala Negresti-Oas au fost sesizati de catre o femeie de 34 de ani, din Maramures, despre faptul ca o persoana i-ar fi ... citeste toata stirea