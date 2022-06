DNA cere ridicarea imunitatii ministrului Adrian Chesnoiu

Directia Nationala Anticoruptie cere Camerei Deputatilor ridicarea imunitatii pentru efectuarea urmaririi penale fata de un deputat din Parlamentul Romaniei, la data faptelor si in prezent avand functia de ministru, pentru abuz in serviciu. Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, acuzat ca ar fi aranjat concursuri de angare, "pentru savarsirea infractiunilor de< abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit> instigare (sub forma ... citeste toata stirea