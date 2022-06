Unul dintre renumitii medici ai Satmarului, Aurel Lupsa a decedat in ziua de 31 mai 2022. Anuntul a fost facut de catre Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare."O veste tragica, neasteptata. Cel care condus, si format ani de-a randul destinele terapiei intensive satmarene, dr. Lupsa Aurel, a plecat dintre noi in aceasta seara. Dumnezeu sa il odihneasca in pace."In varsta de aproximativ 70 de ... citeste toata stirea