Doi cetateni cu certificate ITP false si unul cu dreptul de a conduce suspendat, depistati in PTF Petea

Politistii de frontiera satmareni din cadrul PTF Petea efectueaza cercetari in cazul a trei cetateni deoarece doi dintre ei au prezentat la controlul de frontiera doua certificate ITP false, iar unul avea dreptul de a conduce suspendat.*In data de 27 ianuarie a.c., in jurul orei 18.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de intrare in Romania, un cetatean ucrainean in varsta de 36 de ani, la volanul unui autovehicul ... citeste toata stirea