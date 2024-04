Doi cetateni romani cu dreptul de a conduce suspendat, depistati de politistii de frontiera

Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au depistat in trafic si in punctul de trecere a frontierei, doi cetateni romani aflati la volanul unor autoturisme, desi aveau dreptul de a conduce suspendat.Concret, in cursul noptii trecute, in jurul orei 01.00, pe timpul unor misiuni de supraveghere si control in zona de competenta, colegii nostri din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sarasau au oprit in trafic, pentru control, in localitatea Sarasau, un autoturism ... citește toată știrea