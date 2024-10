Doi cetateni romani cu dreptul de a conduce suspendat, depistati la Petea

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au depistat la controlul de frontiera doi cetateni romani aflati la volanul unor autoturisme, desi aveau dreptul de a conduce suspendat.Ieri, 3 octombrie a.c., in jurul orei 16.40, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera pe sensul de iesire din Romania, un sucevean, in varsta de 35 de ani. Acesta conducea un autoturism inmatriculat in ... citește toată știrea