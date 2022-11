Doi politisti tineri, cercetati de Parchet pentru delapidare si bisnita cu case

Sediu IPJDoi politisti tineri, frati, unul angajat la Biroul Ordine Publica al Politiei Municipiuliui Satu Mare si unul la Politia Livada, au intrat in vizorul procurorilor satmareni in urma unor activitati incompatibile cu functia pe care o detineau.Pe aceasta tema am primit un comunicat de la Parchetul de pe langa Judecatoria Satu Mare:Procuror Cojan Corina, purtator de cuvant in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Satu Mare, este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei ... citeste toata stirea