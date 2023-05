In cursul noptii de 27 aprilie, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare-Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, in urma desfasurarii unor activitati informativ-operative, au depistat pe un drum public din localitatea Tatarasti, doua persoane banuite de comiterea unei infractiuni de natura economica.Persoanele identificate, respectiv doi barbati de 37 si 40 de ani, ambii domiciliati in municipiul Satu Mare, s-ar fi aflat la ... citeste toata stirea