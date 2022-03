Domanesti: Incendiu de vegetatie care a pus in pericol o casa de locuit

Sambata, 5 martie 2022, in jurul orei 13:10, pompierii satmareni au fost solicitati sa intervina pentru lichidarea unui incendiu de vegetatie uscata, in localitatea Domanesti.La fata locului s-au deplasat 5 subofiteri cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD cu echipaj de prin-ajutor, din cadrul Detasamentului de Pompieri Carei.Ajunse la fata locului, fortele profesioniste au gasit o persoana (de sex masculin, in varsta de 77 de ani), care a incercat sa stinga ... citeste toata stirea